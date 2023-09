E’ Giorgio Moncada il nuovo presidente sezionale Confcommercio Modica. La fumata bianca dopo la riunione di ieri del direttivo i cui componenti erano stati eletti la scorsa settimana. Alla nomina di Moncada, decisa all’unanimità, erano presenti il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, con il coordinatore provinciale, Corrado Lupo.

“E’ stato eletto un direttivo nuovo e molto giovane e che rappresenta gli interessi veri della città con all’interno aziende di primissimo livello. Sono molto onorato – commenta il neopresidente – di fare parte di questo gruppo. Cercheremo di proporci come un elemento propulsore per garantire buona vitalità alla città di Modica. Nel momento in cui i corpi intermedi subiscono una grandissima battuta d’arresto, Confcommercio non solo ci crede ma punta a diventare un interlocutore per l’amministrazione locale. Vorrei chiarire che gli interessi che rappresentiamo riguardano non solo la classe territoriale ma più in generale il mondo del lavoro che costituisce l’elemento centrale della vita di ognuno di noi”.

Il presidente Manenti, nell’augurare buon lavoro a Moncada a nome dell’intero sistema di Confcommercio provinciale, auspica che “con questo nuovo corso possa crescere sempre di più l’attenzione nei confronti degli associati visto e considerato che soltanto attraverso un’adeguata unione si potranno raggiungere risultati sempre più di rilievo per la crescita e lo sviluppo sostenibile tra l’altro in una città come Modica che ha bisogno sempre più di cure per il fatto di avere ricoperto in questi anni un ruolo di primo piano in ambito economico”.