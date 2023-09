Consegnati i lavori di edilizia scolastica a Marina di Ragusa. Alla presenza del sindaco Peppe Cassì, dell’assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida, dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta, e del presidente del Consiglio Comunale, Fabrizio Ilardo, sono stati consegnati i lavori per la realizzazione delle 9 sezioni di scuola materna del nuovo plesso di Marina di Ragusa.

“La continuità amministrativa – ha detto il primo cittadino – dà i suoi frutti e due progetti di prima importanza, sviluppati nel precedente mandato dai settori Lavori pubblici ed Edilizia scolastica, trovano ora sostanza. Stamani, a Marina di Ragusa, abbiamo infatti consegnato sia i lavori per la realizzazione delle 9 sezioni di scuola materna del nuovo plesso scolastico che sta nascendo in via Escrivà, sia quelli di ristrutturazione della palestra Quasimodo. L’intervento di via Escrivà ha un valore complessivo di 9.700.000 €, e include anche 3 sezioni di asilo nido, i cui lavori saranno consegnati venerdì.

Così facendo non solo Marina avrà una struttura nuova, moderna ed efficiente per rispondere al crescente incremento demografico, ma si libereranno spazi nei plessi Quasimodo e di via Brin, che potranno rispondere a ulteriori aumenti di iscrizioni scolastiche oltre che alla naturale crescita anagrafica degli studenti, potendo diventare aule per elementari e medie. Le rigide scadenze imposte dal Pnrr, che Ragusa ha dimostrato di saper rispettare, prevedono il completamento dei lavori entro due anni. Il cantiere vero e proprio prenderà avvio questo ottobre.

Tempi più brevi, stimati entro l’anno, per la ristrutturazione della palestra della scuola Quasimodo. L’intervento, per il quale siamo riusciti a sbloccare un finanziamento regionale del 2021 da 350.000 €, riguarda caldaia, tetto, infissi, arredi sportivi e protezioni.”