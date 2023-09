Da quasi 4 anni presente sul territorio, lo Scontrino Sospeso si è sempre adoperato ad assistere e tutelare famiglie e utenti nelle varie fragilità economiche e, come ogni anno nel periodo pre-scolastico ha attivato iniziative volte a tutelare i bambini.

Siamo partiti da Luglio-dichiara Alessia Sudano ideatrice del progetto solidale- offrendo un servizio di taglio capelli e piega a tutti i nostri piccoli utenti, abbiamo attivato nello stesso periodo la raccolta libri usati attraverso Il Libro Sospeso e naturalmente abbiamo confermato la raccolta degli scontrini Sospesi in tutte quelle casse già presenti sul territorio per l’acquisto di materiale di cancelleria , un gesto particolarmente significativo è stato quello di Sarta Sprint , realtà imprenditoriale, che ha offerto, donandoli, grembiulini con la personalizzazione a tutte le famiglie richiedenti.Un servizio a tutto tondo per fare in modo che i nostri bambini non avvertissero nessuna disparità nei confronti dei loro compagnetti.

Consolidato il costante tendere la mano nei confronti dei soggetti più bisognosi, gli anni che hanno contraddistinto il progetto della Sudano insieme ai partner associati, ha voluto che Lo Scontrino sospeso, fosse segnalato dalla testata giornalistica “La Repubblica” come progetto solidale che si contraddistingue nel sociale. C’ è ancora tanto da fare, aggiunge Alessia, e ci stiamo, come sempre, adoperando affinché si accorcino le “distanze “e si abbattano le disparità sociali, fondamentale è per noi, l’intervento dei donatori senza i quali tutto ciò che facciamo non sarebbe possibile.

L’aumento dell’inflazione significa una stangata complessiva per tutte le famiglie, in termini di rincari dei costi della vita e di perdita del potere d’acquisto. Ai nuclei familiari che vivevano già situazioni di difficoltà economica, inasprite dalla pandemia ora se ne aggiungono altrettante colpite dalla crisi finanziaria. Per questo ogni piccolo gesto può fare la differenza.

A tutela della missione solidale, grandi realtà imprenditoriali del Ragusano, si adoperano affinché il progetto, possa essere sempre in prima linea a favore dei più bisognosi.