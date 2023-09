Nuovo concorso scuola per docenti del 2023 in arrivo. Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 settembre è stato pubblicato il Decreto di autorizzazione all’avvio delle procedure per il Concorso straordinario TER: il bando dovrebbe uscire entro la fine del mese. Il concorso prevede l’assunzione di 30.000 (30.216) nuovi docenti, di cui 21.101 su posto comune e 9.115 su posto di sostegno.

Si tratta di un primo passo, necessario, per lo svolgimento della procedura concorsuale. Il concorso riguarderà sia la scuola dell’infanzia e primaria che la secondaria di primo e secondo grado. I posti saranno 30.216, così suddivisi: 21.101 su posto comune e 9.115 su posto di sostegno. Il contingente dei posti deriva dalla differenza tra i posti vacanti e disponibili dopo l’operazione di mobilità (al netto degli esuberi, circa 81mila) e il numero di immissioni in ruolo stimate per l’anno scolastico in corso (pari a 50mila). Si tratta di un primo passo, necessario, per lo svolgimento della procedura concorsuale. Successivamente saranno pubblicati nuovi provvedimenti che daranno il via al concorso atteso da migliaia di aspiranti.

Decreto

Requisiti per i posti comuni

laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso + abilitazione per la specifica classe di concorso oppure

tre anni di servizio negli ultimi cinque, entro il termine di presentazione della domanda, svolti presso le scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno specifico oppure

laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022

Gli ITP (tabella B del DPR 19/2016) possono accedere con

laurea di primo livello + abilitazione oppure

diploma di accesso alla classe di concorso (il requisito sarà in vigore fino al 31 dicembre 2024).

Per i posti di sostegno

diploma di specializzazione conseguito ai sensi del DM n. 249/2010 per il grado richiesto.