Una grande Italia conquista il pass per la finale degli Europei Under 19 in corso a Malta. Al National Stadium di TàQali, la Nazionale di mister Bollini batte 3-2 la favorita Spagna al termine di un match combattuto e spettacolare. Azzurrini da subito in partita e capaci di mettere in difficoltà le furie rosse. Il primo tempo si chiude sullo 0-0. Nella ripresa 5 gol con l’Italia sempre a condurre e gli iberici a rincorrere.

A sbloccare il risultato ci pensa Vignato al 52°, ma è immediata la risposta di Barberà che, al 58° firma l’1-1. Gli azzurrini non subiscono il contraccolpo e, al 66°, Pisilli con una splendida giocata in area trova l’esterno vincente per il 2-1. Non si arrende la Spagna che, al 74°, con un pò di fortuna trova il 2-2 di Gasiorowski. Non è finita, l’Italia vuole chiuderla e ci riesce grazie alla rete di Lipani che, all’85°, firma il definitivo 3-2. Grande e meritato successo per gli azzurrini che domenica, in finale, affronteranno il Portogallo (nella fase a gironi netta vittoria dei lusitani), travolgente nella semifinale disputata contro la Norvegia, battuta con un secco 5-0.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).