Il 10 luglio 1943: le truppe alleate sbarcano in Sicilia ed ebbe inizio l’operazione Husky – “cane da slitta”. Tra gli alleati un plotone canadese, circa seicento uomini al comando del Tenente Sheridan Atkinson occupò Modica il 12 luglio di 80 anni fa, con la sua Anti-Tank Platoon della Royal Canadian Regiment. “In quella occasione – ha dichiarato Nino Scivoletto, Direttore del Consorzio – quei soldati offrirono, nella loro pacifica invasione, fra l’altro del cioccolato ai modicani. A distanza di 80 anni, il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica ha restituito il gesto offrendo, alla nutrita delegazione della carovana canadese, delle barrette di Cioccolato di Modica IGP con un originale astuccio dedicato all’evento. Un simbolo di solidarietà per dire “NO” a tutte le guerre.(FOTO 1)

La delegazione canadese è stata ricevuta nell’ampio salone che ospita l’Italia in miniatura di , dove per l’occasione è stata esposta una ampia documentazione fotografica delle precedenti manifestazioni celebrative organizzate in occasione del 70° e del 75° anniversario dello Sbarco in Sicilia, rispettivamente nel 2013 e nel 2018, nonché le barrette commemorative realizzate in tali occasioni.

Un sentito ringraziamento a nome della delegazione canadese è stato espresso da Steve Gregory – ex Colonnello dell’esercito canadese , oggi Presidente della IFPSP (International Forum Peace Security and Prosperity) una fondazione di diritto canadese – e dal Senatore Tony Loffreda – unico membro italo-canadese del Senato del Canada – i quali hanno apposto la loro dedica, assai gradita, nel registro firme.

Ai rappresentanti della delegazione, sono stati consegnati dei pacchi dono contenenti il libro della Prof.ssa Grazia Dormiente “Il primato del Cioccolato di Modica IGP”, le barrette celebrative con incarto dedicato, un folder contenente il francobollo dedicato al cioccolato di Modica Igp e a nome del Sindaco di Modica, Maria Monisteri, l’esclusiva moneta celebrativa coniata in occasione del Settimo Centenario della Contea di Modica, la moneta applicata nella barretta istituzionale del Consorzio era corredata del segnalibro esplicativo del valore della medaglia. Al Senatore Tony Loffreda sono state consegnate delle barrette dedicate da consegnare ai vertici istituzionali del Senato canadese.

Nel corso dell’evento è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria del Capitano Sheridan Atkinson, scomparso a maggio del 2019, che è stato l’ultimo membro sopravvissuto della Royal Canadian Regiment ad avere partecipato all’invasione della Sicilia a Pachino a luglio 1943; una delle foto ritrae appunto Atkinson che alla veneranda età di 94 anni venne a Modica in occasione del Settantesimo Anniversario. Presenti all’evento in rappresentanza dell’Esercito Italiano, il Capitano Gaetano Pernice e la Dottoressa Rosalba Scifo, infaticabile organizzatrice italiana dell’evento e rappresentante del WRAP Sicily.

La visita si è conclusa con una degustazione di Cioccolato di Modica IGP – prodotto dai consorziati Di Lorenzo, Nacrè, Peluso, Rizza e Sfizi Golosi in abbinamento con il Moscato di Noto Baroque della Cantina Rudinì e con l’assaggio del primo liquore con Cioccolato di Modica IGP “CHO”, prodotto dall’azienda Solbarocco.