Firmato il protocollo d’intesa tra il Comune di Comiso e l’associazione Plastic Free che opera a livello nazionale. A darne notizia il sindaco, Maria Rita Schembari, e il vice sindaco con delega all’ambiente, Giuseppe Alfano.

“Venerdì 14 luglio – spiega Alfano – abbiamo firmato il protocollo d’intesa presso l’aula Consiliare, alla presenza dei referenti provinciali e locali dell’associazione Plastic Free, Graziano Accetta e Maria Diara, poiché il nostro comune si candida ad essere, nei prossimi anni, un comune che avrà una presenza di materiali plastici inquinanti in minime quantità, se non pari allo zero. Ma su questo – continua l’assessore all’ambiente- bisogna lavorare molto. Per questo motivo la presenza di questa associazione è un supporto imprescindibile. Plastic Free si fonda sul lavoro di migliaia di volontari in tutta Italia per il contrasto all’inquinamento da plastica, attraverso l’informazione continua e la sensibilizzazione di più persone possibili. La continua produzione di plastica, soprattutto per il monouso, e il suo mancato riutilizzo causato da incivili che non hanno ancora ben compreso quanto sia importante la salvaguardia dell’ambiente, ci ha spinti ad avvalerci della collaborazione di questa associazione con l’intento di poter operare in maniera molto più capillare”.

“ Il progetto che viene siglato – aggiunge il sindaco Maria Rita Schembari – si colloca all’interno di una prospettiva indispensabile per un comune come il nostro che ha già raggiunto livelli molto alti di raccolta differenziata e, sicuramente, un livello altissimo di coscienza da parte dei cittadini. Il progetto Plastic Free – ancora il primo cittadino- costituisce uno scatto in avanti che ci potrà portare, nei prossimi anni, ad essere un comune all’avanguardia sia nella differenziazione dei rifiuti, ma soprattutto nel rispetto della natura”.