Un grande evento con una produzione originale e con una veste inedita per la Sicilia. Max Gazzè, in tournée questa estate con il suo nuovo progetto artistico, sceglie l’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina, per le tappe siciliane in scena col suo spettacolo Musicae Loci.

“Quello che caratterizza Musicae Loci – dichiara Max Gazzè- è la ricercata commistione tra i miei brani e le sonorità e le eccellenze delle varie regioni e dei vari luoghi che ospitano il tour. Da qui nasce il senso e il titolo di questi concerti: sono fatti di “musiche locali”, del luogo, perché la componente territoriale è molto forte e caratterizzante di ogni live. Il mio repertorio viene rivisto e in qualche modo risuonato e reinterpretato in base a quelle che sono le eccellenze musicali dei diversi luoghi. In Sicilia, in particolare, ritrovo sempre un’affinità speciale perché quei suoni e quei colori hanno fatto e fanno parte della mia vita. Con l’Orchestra Jazz Siciliana siamo entrati così in sintonia la scorsa estate, da pensare subito ai suoi musicisti, diretti dal Maestro Domenico Riina, per queste tre tappe che toccheranno sia la parte orientale che occidentale dell’isola. Non vedo l’ora di suonare in questi posti meravigliosi e suggestivi per me, sia per gli occhi che per il cuore”.

Un connubio idilliaco, un amore in musica nato tra l’artista romano di nascita ed europeo di adozione e l’Orchestra Jazz Siciliana proprio durante l’ultima edizione del Sicilia Jazz Festival. La scorsa estate, infatti, Gazzè e l’OJS entrarono subito in sintonia tanto da pensare ad attuare in brevissimo tempo un progetto nuovo in Sicilia. Sono ben tre le tappe già programmate per la tournée estiva che abbraccerà la Sicilia orientale e quella occidentale. Il primo concerto sarà messo in scena il 1° agosto a Castellammare del Golfo per continuare il 2 agosto a Taormina al Teatro Antico ed infine al Teatro Greco di Siracusa il 3 agosto. Max Gazzè, tra connessioni popolari e orchestre locali, presenta così il nuovo progetto Musicae Loci, spaziando dall’elettronica al sinfonico, dal synth-pop al prog e al rock ed in particolare al jazz. L’artista ha saputo da sempre coniugare l’anima avanguardistica e quella pop ed anche jazz con straordinaria disinvoltura.

Ora il cantautore è pronto per un nuovo progetto musicale e culturale che lo immergerà nei territori e nelle tradizioni della nostra terra. Affiancato dalle migliori Orchestre Popolari della penisola, Gazzè per la tappa siciliana ha scelto di salire sul palco con l’Orchestra Jazz Siciliana. Quello proposto è un grande tour in cui in ogni tappa verrà accompagnato da una grande orchestra musicale del luogo, per portare sul palco le sue canzoni in una veste inedita che assorbirà colori e suoni tipici delle diverse zone in cui lo spettacolo verrà ospitato. Un progetto culturale legato al territorio, inteso non solo come area geografica ma soprattutto come terra di storia, musica e arte. Dall’Orchestra Popolare della Notte della Taranta all’Orchestra Mirko Casadei, dall’Orchestra Magna Grecia all’Orchestra Jazz Siciliana, ottoni e percussioni, tamburelli, organetti, violini e chitarre battenti si fonderanno con le sonorità di Gazzè per un concerto ogni volta diverso e spettacolare.

Spaziando tra stili ed epoche diverse, dal repertorio classico al moderno, ogni live avrà una versatilità musicale particolare dove i ritmi colorati e ipnoticamente ripetitivi degli strumenti più tradizionali e delle percussioni si uniranno al background sonoro dell’artista. Così, in una commistione reciproca di note, con gli arrangiamenti curati da Max Dedo che sarà sul palco con Gazzè, le orchestre ridisegneranno con nuove sfumature i brani del cantautore e lui reinterpreterà alcune delle canzoni più rappresentative della tradizione locale.