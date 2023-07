Nei giorni scorsi si è riunita l’assemblea dei soci, per rinnovare il consiglio direttivo del Centro Socio Culturale Polisportiva Pedalino. Dopo un’ampia riflessione sui risultati di questi anni, sulla continua crescita dell’associazione, sui prossimi obiettivi da raggiungere e sul ruolo importante che l’associazione riveste nella frazione di Pedalino, i soci all’unanimità hanno eletto i seguenti componenti:

Il Consiglio direttivo del Centro Socio Culturale Polisportivo Pedalino

Gaetano Scollo – presidente

Pinella La Rosa – vice presidente

Alessandro Nifosì – segretario

Carla Firrincieli – tesoriere

Salvatore Barone – consigliere

Federica Distefano – presidente revisore dei conti

Biagio Giannone – revisore dei conti

Giuseppe Distefano – revisore dei conti

adv

Tutta l’Assemblea ha ringraziato il presidente Salvatore Barone e al direttivo uscente per l’impegno profuso e per i risultati e gli sforzi di questi ultimi anni. Inoltre, ha accolto con l’entusiasmo l’ingresso di due nuovi componenti, Carla Firrincieli e Federica Distefano, da sempre impegnate in prima linea nella vita associativa.

Il nuovo presidente Scollo dichiara: “La nuova composizione del consiglio certifica un ottimo stato di salute dell’associazione, in quanto è stato mantenuto il ricambio generazionale da sempre in atto, oltre ad aumentare le presenze al femminile. Personalmente sono enormemente grato a tutti i soci per la fiducia e il grande onore che mi è stato dato. Prometto e assicuro il massimo impegno, conto nella preziosa collaborazione di tutti e naturalmente auspico di allargare sempre più le adesioni a questa realtà importante della comunità pedalinense e non solo”.