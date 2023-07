“Accogliamo con grande soddisfazione la realizzazione del reparto di astanteria al piano superiore del Pronto Soccorso del Nino Baglieri di Modica che con otto posti letto rappresenta una boccata d’ossigeno per la gestione delle degenze brevi insieme ai quattro già realizzati all’interno dello stesso reparto”. Così l’Onorevole Ignazio Abbate interviene su questi giorni “caldi” dell’Ospedale Maggiore di Modica.

“Come già annunciato nei mesi scorsi, non passa giorno che non si lavori per il potenziamento della sanità in tutta la provincia. La creazione del reparto di astanteria a Modica ne è una dimostrazione per la quale ringrazio sempre la Direzione Strategica dell’ASP ragusana che si sta adoperando il più possibile in questa direzione. Il reparto è stato consegnato, adesso il Primario del Pronto Soccorso lo potrà utilizzare al meglio. A questo aggiungiamo anche il raddoppio delle ore del personale infermieristico (da 18 a 36) e la continua ricerca di medici per il Pronto Soccorso, dove al momento si alternano i medici degli altri reparti. Adesso mi aspetto una veloce installazione dell’apparecchiatura della TAC che è stata già acquistata, presso il Pronto Soccorso. In questo modo si completerà il potenziamento del reparto di emergenza/urgenza.

L’Ufficio Tecnico, avendo a disposizione le risorse, il progetto per l’adeguamento dei locali e la TAC in pronta consegna, non potrà più perdere tempo perché qualsiasi ritardo inficia l’ottima gestione del servizio primario del Pronto Soccorso di Modica.”.