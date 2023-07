L’iniziativa, che si svolge in occasione della Giornata Mondiale dell’Art Nouveau, all’interno del programma di Legambiente Sicilia Liberty Sicily, viene realizzata dalle associazioni Pro Loco Spaccaforno e Legambiente Sikelion di Ispica. La visita guidata gratuita si svolgerà domenica 09 luglio 2023.

La passeggiata guidata dalla dott.ssa Alessandra Rustico, guida turistica, ha come obiettivo la conoscenza del patrimonio liberty presente nella città, anche nelle zone periferiche, a partire dalla riscoperta di tanti edifici che caratterizzano il patrimonio edilizio ispicese dei primi del Novecento a partire dal Politeama Aurelio. L’itinerario si è snodato, quindi, per le vie della città, riscoprendo palazzi privati come Palazzo Passarello o Casa Montalbano le cui facciate sono forti testimonianze dello stile floreale. Sono stati visitati i capolavori dei grandi architetti di inizio Novecento come Ernesto Basile con Palazzo Bruno di Belmonte del quale è stato visitato il cortile, il giardino e lo scalone, Paolo Lanzerotti con Palazzo Zuccaro e, nella piazza principale, Palazzo Antonino Bruno.

È stata possibile la visita degli interni di alcuni palazzi privati della città in particolare lo scalone del palazzo Zuccaro, per cortese accoglienza della sig.ra Zuccaro che ringraziamo per la disponibilità. La visita ha lo scopo di focalizzare l’attenzione sul patrimonio liberty di Ispica, spesso in stato di abbandono e in cattive condizioni, una parte importante della città che rappresenta un tesoro prezioso che necessita di salvaguardia e valorizzazione, di essere riscoperto e inserito in un programma regionale che veda al centro il patrimonio liberty e le arti applicate che lo hanno caratterizzato.