Sono ancora in corso le ricerche della 22enne Noemi Fiore, scomparsa ieri pomeriggio intorno alle ore 16 da Modica. La famiglia, nel pomeriggio di oggi 11 luglio, ha formalizzato la denuncia di scomparsa al Commissariato di Polizia di Modica.

La 22enne ieri pomeriggio è uscita di casa con una maglietta bianca, una gonna lunga nera e una borsa marrone. La giovane ha con sé i documenti, soldi e telefono ma non risponde alle chiamate. Noemi lavora in un locale che somministra cibo e bevande a Modica Bassa. Chiunque la dovesse avvistare è pregato di rivolgersi alle forze dell’Ordine.

Tanti i post su Facebook, eccone alcuni:

“È mia nipote per qualsiasi notizia potete contattarmi 339 2004199 a qualsiasi oraper favore condividiamo, grazie”. Lo scrive in un post su facebook, lo zio di Noemi, Davide Fiderio, o chiamate immediatamente le forze dell’ordine grazie. Si chiama Noemi Fiore ha 22 anni ed è scomparsa ieri da Modica, provincia Ragusa, lunedì 10 luglio. Non si sanno i motivi di questo allontanamento, chiunque l’abbia visto è pregato di contattare le forze dell’ordine o la famiglia”.

“Noemi Fiore potrebbe essere mia figlia, nostra figlia. E non oso immaginare – scrive Piero Torchi – in queste ore l’angoscia a dei suoi genitori e dei suoi cari che la stanno disperatamente cercando. Se può anche solo servire a fare in modo che, per volontà di Dio, altri ripostino l’appello, e che qualcuno la veda, potete mettervi in contatto con Davide Fiderio. Scriviamo tante sciocchezze sui social che forse stavolta abbiamo l’occasione di dare un senso al cellulare che teniamo per ore in mano. Guardatela: non è solo Noemi, è vostra figlia, vostra sorella, la vostra fidanzata, la vostra amica”.