Sto a Ragusa. Seconda edizione annualità 2023. Con Determinazione Dirigenziale n° 3937 del 26/06/2023 è stata approvata la seconda edizione relativa all’annualità 2023, del Bando “Sto a Ragusa”. Il bando finanzia nuove imprese o imprese già esistenti che intendono insediarsi e/o ampliare la loro attività imprenditoriale. Questi beneficeranno di € 8.000,00 a fondo perduto a fronte di un investimento di almeno € 15.000,00.

L’incentivo riguarda tutte le attività che verranno ubicate nel perimetro: piazza del Popolo, viale Tenente Lena, Viale del Fante, Via Palermo, Via Padre Anselmo da Ragusa, Via Sacerdote di Giacomo, Via delle Palme, Via Mariannina Schininà, via SS. Salvatore, via Gagini, via Generale Cadorna, via Luciano Nicastro, via Armando Diaz, via San Vito, ponte Papa Giovanni XXIII, via Giovanni Meli, via Suor Maria Boscarino, viale Leonardo da Vinci.

“Con la seconda edizione per l’annualità 2023 del bando ‘Io sto a Ragusa’ – dichiara l’assessore allo Sviluppo Economico Giorgio Massari – l’Amministrazione comunale intende proseguire nella politica finalizzata all’incentivazione delle attività imprenditoriali nel centro storico di Ragusa, offrendo la concreta possibilità di un contributo a chi intende avviare attività economiche”. Le domande, che vanno presentate mediante posta elettronica certificata all’indirizzo protocollopec.comune.ragusa, dovranno pervenire entro il 30 settembre 2023. maggiori dettagli si potranno avere sul sito Istituzionale del Comune di Ragusa dove è possibile scaricare la domanda.