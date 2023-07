Le acque cristalline dinanzi al Circolo velico Kaucana hanno accolto i ragazzi dell’Anffas Ragusa nel corso di una giornata all’insegna del divertimento e della spensieratezza che è stata molto apprezzata da tutti. Grazie al presidente del Lions Club Ragusa Host, ing. Biagio Ciarcià, e alla direttrice dell’Anffas Ragusa, Salvina Cilia, il Circolo velico Kaucana ha ospitato i ragazzi dell’associazione per una giornata estiva molto particolare, fatta non solo di sole e mare ma anche e soprattutto di vela.

Superate le prime diffidenze, gli allegri e simpatici ragazzi dell’associazione si sono letteralmente tuffati a diventare protagonisti nell’ambito del mondo della vela, accogliendo con entusiasmo le attività preparate per loro: i piccoli sull’Optimist della Scuola Vela hanno accarezzato le onde, mentre gli amici ridevano e giocavano sui Sup messi in acqua per loro, per non parlare degli equipaggi sorridenti ed entusiasti che hanno veleggiato con la deriva 555. Al netto delle risate, della gioia e della felicità di tutti i partecipanti, la giornata trascorsa con i ragazzi dell’Anffas ha reso ancora una volta evidente quanto l’attività velica, oltre ad essere emozionante e divertente, rappresenti una esperienza che interessa il corpo ed anche le emozioni mettendo in campo la collaborazione, la mutualità, l’aiuto reciproco, l’attenzione nei confronti dell’altro e non ultimo il superamento della paura.

Il Circolo velico Kaucana, con la “magica” giornata appena trascorsa, intende dichiaratamente assumere un ruolo significativo nel mondo della solidarietà sociale e farsi promotore di iniziative e progetti che accostino sempre più spesso e in maniera sempre più aderente il mondo della vela e i ragazzi diversamente abili. “Inutile dire – hanno spiegato dal Cvk – che i graditissimi ospiti saranno sempre i benvenuti e troveranno sempre la dovuta accoglienza all’interno del nostro circolo”. Per quanto riguarda l’Anffas, l’esperienza è stata molto apprezzata e ha consentito di vivere nella maniera migliore un momento straordinario che di certo sarà ripetuto.