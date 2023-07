La sinistra esce dalle stanze per gli addetti ai lavori della politica e intensifica il dialogo con tutti i cittadini. Il gruppo provinciale di Sinistra Italiana Ragusa promuove un “Osservatorio per i diritti sociali”. Un servizio di volontariato sociale per rappresentare un punto di riferimento per combattere le disuguaglianze e affermare equità e giustizia nella vita quotidiana delle persone. Difendere l’ambiente e la salute pubblica dalle aggressioni inquinanti denunciando abusi ed omissioni.

Difendere il diritto a non subire discriminazioni e affermare la dignità delle condizioni di lavoro. Difendere il diritto ad essere visitati e curati, senza estenuanti attese, nel comune di residenza e non sballottati per tutta la provincia. Difendere il diritto delle persone fragili (anziani, donne incinte, disabili) ad essere prioritariamente e adeguatamente accolte e assistite nelle aree di attesa di tutti gli uffici pubblici. Difendere il diritto a ricevere rapidamente una risposta dalla burocrazia per ogni legittima richiesta.

L’Osservatorio è coordinato da un pool di avvocati (Marcella Borrometi, Giovanni Favaccio e Simona Pitino) che, nel pieno rispetto delle norme sulla privacy, esaminano le segnalazioni per promuovere le più opportune iniziative. Le segnalazioni possono essere effettuate scrivendo a osservatorio diritti sociali gmail oppure inviando un messaggio di testo o vocale al numero unico 351 811.22.93.