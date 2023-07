La tappa di Messina consegna una doppia formazione in grande salute per il Ragusa Rugby. Il momento clou sarà, ovviamente, la tappa casalinga in programma il prossimo 23 Luglio a Marina di Ragusa. Un momento di livello nazionale, fortemente voluto dalla Fir e dal main sponsor della manifestazione, Vittoria Assicurazione, che ha scelto proprio Marina come tappa conclusiva, prima della finalissima in Puglia, per il grande circuito del beach rugby.

Ma il Ragusa Rugby, sta dimostrando, nelle tappe intermedie, e nelle sue formazioni maschile e femminile, un grande livello atletico e agonistico, seppur in un elemento, il beach, non certo classico per gli atleti iblei. Dopo l’ottimo risultato della tappa etnea magistralmente organizzata da I Maledetti, nella tappa messinese di ieri, organizzata, sempre al meglio, da Astropanda Messina, infatti, le selezioni maschile e femminile del Ragusa Rugby hanno concluso la giornata, entrambe, in prima posizione, confermando l’ottimo lavoro svolto nelle ultime settimane. “E’ sempre una grande soddisfazione – spiega il presidente del Ragusa Rugby, Erman Dinatale – poter primeggiare in un contesto non propriamente “nostro” quale il beach rugby. Ma quello che va sottolineato, come sempre, al di là del risultato, è lo spirito di gruppo, viatico molto importante per la grande tappa di Marina di Ragusa, dove tutti, dallo staff agli atleti, siamo chiamati a fare la nostra parte”.

E sarà davvero una manifestazione importante, che già dal venerdì, 21 luglio, vedrà il montaggio del terreno di gioco e del Village promosso da Vittoria Assicurazioni. A seguire, il giorno dopo, il intera giornata dedicata ai più giovani. Tornei, giochi da spiaggia, rugby tag, caratterizzeranno una giornata all’insegna del divertimento e dello svago, aperta a tutti, appassionati e semplici curiosi. Molto importante, quale messaggio sociale scelto da Vittoria Assicurazioni per il tour legato all’aspetto sportivo, il Vittoria For Women Tour, realizzato in collaborazione con Specchio d’Italia, per la prevenzione al servizio delle donne. Previste, nel corso della tre giorni, visite senologiche gratuite per la prevenzione al tumore al seno.

Infine, il 23 Luglio, la giornata di beach rugby con le squadre impegnate (tra cui, ovviamente, una rappresentativa iblea femminile e maschile). Come sempre, all’interno delle premiazioni, lo spazio dedicato ai migliori in campo di ogni categoria, per valorizzare i gesti tecnici e agonistici più belli, al di là del risultato. Sarà Remax Prima Classe a premiare il migliore in campo della sezione maschile, mentre Yblon premierà la migliore in campo della divisione femminile. Il migliore in campo degli Old, invece, sarà premiato da Giron Viaggi. E. nel pomeriggio, al Calamanca, al termine delle competizioni festa conclusiva aperta a tutti per vivere insieme un grande momento di sport e condivisione.

“Sarà una manifestazione – le parole del vicepresidente del Ragusa Rugby, Paolo Sartorio- che, al di là dei numeri, importanti, che ci attendiamo, potrà dare ulteriore forza ad un movimento, quello rugbistico ibleo e siciliano, che, nonostante le criticità causate dalla pandemia, prosegue il proprio importante percorso di valorizzazione e crescita”. Foto: La selezione maschile e femminile di beach rugby Ragusa, un’azione di gioco (foto Luca Giustolisi)