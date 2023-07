Nell’ambito delle celebrazioni organizzate dal Comando Militare Esercito, in occasione della ricorrenza degli 80 anni dallo sbarco anglo-americano del 10 luglio 1943 in Sicilia, alle ore 18.00 di lunedì 10 luglio saranno commemorati i Militari della Guardia di Finanza caduti a Porto Ulisse – Ispica. La commemorazione si terrà nei pressi del monumento in memoria dell’Operazione Husky, all’incrocio tra la SP67 e via delle Fiamme Gialle a Porto Ulisse – Ispica. Nella notte tra il 9 ed il 10 luglio 1943 le truppe da sbarco canadesi presero la terra a Porto Ulisse.

Qui i Finanzieri che presidiavano la postazione 56 denominata “Castelluzzo”, sita in prossimità dell’edificio della Brigata della Guardia di Finanza, opposero una vigorosa resistenza che costò la vita a quattro Fiamme Gialle che, per il loro valore nell’affrontare un avversario superiore per forze, equipaggiamento e volume di fuoco, furono decorate al Valor Militare “alla memoria” con una medaglia d’argento e tre di bronzo. Alla intima cerimonia del 10 luglio 2023, nel corso della quale verrà deposta una corona d’alloro a ricordo di tutti i caduti e sarà osservato un momento di raccoglimento, parteciperanno il Comandante Regionale della Guardia di Finanza, Generale D. Cosimo Di Gesù, il Comandante Militare Sud dell’Esercito Italiano, Gen. D. Angelo Scardino, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa, Col. Walter Mela e le massime autorità Civili e Militari della provincia.

È prevista anche la presenza degli Ambasciatori degli Stati Uniti d’America e del Canada. Le Autorità, al termine della commemorazione, si dirigeranno a Pachino (SR) ove sono previste altre celebrazioni.