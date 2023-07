Lo yacht di lusso Planet Nine della flotta Admiral Planet Nine, alto 85 metri e lungo 75 metri con sei ponti e una piattaforma per elicotteri a Filicudi. È stato protagonista del film Tenet, il nuovo sci-fi film di Christopher Nolan con John David Washington, Robert Pattinson, Michael Caine e Kenneth Branagh.

«Tenet» è stato girato in sette nazioni differenti. In Italia le principali riprese sono state effettuate nelle acque al largo della pittoresca costiera Amalfitana che, per esigenze della produzione, ha replicato le coste del Vietnam. Con i suoi sei ponti, rinforzato grigio acciaio e la piattaforma per elicotteri è stato scelto perché in linea con le caratteristiche di Andrei Sator, l’antagonista del film interpretato da Kenneth Branagh. È il suo palazzo, il suo rifugio e dà un’idea di come il personaggio affronta il mondo. È anche dotato di un helipad progettato per accogliere un elicottero «Agusta Grande» con heli hangar sottostante e stazione di rifornimento carburante. È prevista inoltre una cabina e un ufficio per l’elicotterista di bordo.