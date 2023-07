Sarà Francesco Leuci il portiere del Vittoria per la prossima stagione. L’accordo con il forte ‘guardiapali’ di origini pugliesi è stato raggiunto nei giorni scorsi e ufficializzato stamattina dalla proprietà. Si tratta di un altro colpo di mercato, perfettamente in linea con i programmi societari.

Francesco Leuci, classe 1992, nato a Corato (Bari) ha iniziato la sua carriera professionale a Bisceglie (campionato di Eccellenza). L’anno dopo Cerignola sempre in Eccellenza, poi Martina Franca in D, vincendo il campionato ricevendo il premio di miglior portiere di categoria in tutta Italia. Convocato in Nazionale di serie C, ha inoltre vestito la maglia del Martina e dell’Aquila vincendo il campionato di serie C2; Arezzo in serie C; Agnone in serie D: Corato in Eccellenza; 2 stagioni a San Severo e poi a Mola di Bari.

“Conosco molto bene Mister Rufini e non ho esitato ad accettare la proposta del Vittoria di affidarmi un ruolo importante – dichiara Leuci. Per me è una nuova sfida professionale che mi permetterà di arricchire il bagaglio personale e professionale. Ho visto dalle foto e dai video come la città di Vittoria vive il calcio e la squadra. Mi è bastato vedere questo per dire subito Sì a vivermi un’altra bella esperienza. Ho avuto modo di parlare con i vertici societari e con il DS Cammarata col quale abbiamo avviato un discorso molto importante per la prossima stagione. Insomma, vestire la maglia del Vittoria è un grandissimo onore e darò il massimo in campo e fuori dal campo per essere un esempio anche per i miei nuovi compagni di squadra”.