Esiste un modo per dimagrire in modo mirato nelle parti dove il nostro corpo tende ad accumulare il grasso superfluo? È possibile eliminare il grasso nei punti critici come pancia, glutei, braccia o gambe in maniera rapida ed efficace?

La risposta è SI, grazie alla tecnologia, ad una corretta alimentazione ed un sano stile di vita. Ma prima di scoprire come e perchè, sfatiamo alcuni miti sul dimagrimento localizzato.

1) Non esistono alimenti che fanno perdere grasso sulla pancia o sulle cosce. Quindi non esiste nessuna dieta che possa raggiungere questi obiettivi. Per dimagrire occorre innanzitutto raggiungere un deficit calorico tra le calorie ingerite e quelle bruciate.

Una volta raggiunto questo deficit avviene il dimagrimento. Il nostro corpo tende ad immagazzinare il grasso in eccesso in alcune parti del corpo in base a fattori genetici e dal sesso. L’uomo tende ad accumulare grasso nella pancia, le donne sui fianchi, cosce e glutei se hanno un fisico ginoide, sulla pancia e sulla parte alta del corpo se hanno un fisico androide.

Purtroppo però il corpo non brucia i grassi dove vorremmo, ma nelle zone a lui più comode, che sono le parti del corpo più vascolarizzate. Solitamente nelle donne il seno e negli uomini il girovita.

2) Allenare una parte del corpo non la fa dimagrire. Ad esempio fare centinaia di addominali ogni giorno non farà perdere grasso e centimetri nell’addome. Stimolare attraverso l’allenamento un muscolo produce solo un aumento del suo tono, ma non il dimagrimento del grasso che sta sopra quel muscolo.

Questo non significa che l’allenamento sia inutile, anzi. Mantenere e aumentare la massa muscolare è fondamentale proprio perchè essendo un tessuto vivo, il muscolo consuma molte calorie e contribuisce ad aumentare il metabolismo.

Fatta questa dovuta premessa, andiamo a scoprire come è possibile dimagrire nei punti giusti in maniera salutare, veloce e duratura.

Attraverso una speciale tecnologia chiamata radio frequenza si riesce a riscaldare in modo efficace e uniforme sia la cute che il tessuto adiposo sottocutaneo. Il macchinario rilascia un calore intenso che penetra in profondità fino a raggiungere la temperatura di 42-43°

A queste temperature si stimola l’apoptosi delle cellule adipose (cioè la loro morte) e la conseguente riduzione dello spessore di adipe nella zona trattata e allo stesso tempo si induce la sintesi di nuovo collagene ed elastina, migliorando l’aspetto e il tono della cute e rendendola meno lassa.

A questo sistema viene anche associata l’elettrostimolazione muscolare, che genera in maniera artificiale delle contrazioni muscolari massimali involontarie, che ha come effetto lo sviluppo e la ridefinizione dei muscoli trattati.

Grazie a questo doppio trattamento si possono ottenere risultati visibili sin dalle prime sedute che se associati ad una corretta alimentazione e un sano stile di vita possono perdurare per moltissimo tempo.

Puoi provare gratuitamente questa tecnologia in esclusiva presso il centro estetico Vitality di Ragusa.

Per richiedere una consulenza e prova gratuita e per avere maggiori informazioni sul trattamento puoi cliccare qui Vitality Transform.