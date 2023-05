Se sei alla ricerca di una dieta che ti aiuti a perdere peso e a bruciare grassi in modo efficace, potresti voler provare la dieta chetogenica. Questo regime alimentare, infatti, si basa sulla riduzione drastica dei carboidrati e sull’aumento delle proteine e dei grassi, in modo da far entrare il tuo corpo in uno stato di chetosi, ovvero la produzione di corpi chetonici, che bruciano i grassi come fonte di energia. In questo articolo, vedremo come funziona la dieta chetogenica, cosa mangiare e quali sono i benefici e gli eventuali rischi di questo tipo di dieta.

Cos’è la dieta chetogenica

La dieta chetogenica, anche nota come dieta cheto o keto, è una dieta a basso contenuto di carboidrati e ad alto contenuto di grassi. Lo scopo principale di questa dieta è far entrare il corpo in uno stato di chetosi, ovvero la produzione di corpi chetonici da parte del fegato. Questi corpi chetonici sostituiscono il glucosio come fonte di energia per il corpo, in quanto i carboidrati sono ridotti al minimo.

La riduzione dei carboidrati nella dieta chetogenica porta a una diminuzione della glicemia e dell’insulina nel sangue, favorendo la perdita di peso e la riduzione della massa grassa.

Cosa mangiare nella dieta chetogenica

Nella dieta chetogenica, l’apporto di carboidrati è limitato a circa il 5% delle calorie giornaliere, mentre l’apporto di proteine e grassi è aumentato. In genere, si consumano circa il 75% delle calorie giornaliere sotto forma di grassi e il 20% sotto forma di proteine.

Ecco un esempio di menù giornaliero per la dieta chetogenica:

Colazione

2 uova strapazzate con pancetta o avocado

caffè o tè senza zucchero

Spuntino

Mandorle o noci

Pranzo

Insalata di pollo con avocado, pomodori e olive

Olio d’oliva come condimento

Spuntino

Yogurt greco con mirtilli

Cena

Bistecca o salmone alla griglia

Broccoli o asparagi saltati in padella con aglio e olio d’oliva

Snack serale

Formaggio a pasta dura

È importante bere molta acqua durante la giornata e limitare l’assunzione di bevande zuccherate o alcoliche.

Benefici e rischi della dieta chetogenica

La dieta chetogenica può portare a una significativa perdita di peso e a una riduzione della massa grassa. Inoltre, potrebbe essere utile per controllare la glicemia in caso di diabete di tipo 2. Tuttavia, la dieta chetogenica può anche avere alcuni rischi. Ad esempio, l’aumento dell’assunzione di grassi può portare a un aumento del colesterolo e dei trigliceridi nel sangue, aumentando il rischio di malattie cardiovascolari.