“Modica respira cultura. Tanti i progetti già finanziati. Ogni iniziativa sarà assieme al mondo culturale. Pronto il regolamento della Street Art”. Lo annuncia la candidata a sindaco di Modica, Maria Monisteri, con una dichiarazione.

Dichiarazione di Maria Monisteri, candidata a sindaco di Modica

“Modica è una città dove arte e cultura sono di casa. C’è nel nostro programma, la solidificazione di questo concetto ma anche gli spazi per ampliarlo. In questo senso va letta la certezza di un dialogo continue e costante con ognuna delle espressioni culturali della Città di Modica e con la Fondazione Teatro Garibaldi, che ne è il fiore all’occhiello, inscindibile da Palazzo San Domenico. Peraltro, ci sono già tanti progetti già finanziati per la riqualificazione dei siti di interesse culturale e sono diverse le iniziative in programma da un lato per raccontare la storia di Modica e dall’altro per volgere lo sguardo al presente ed al futuro. Cito, ma solo come un esempio, l’istituzione di un Museo Civico di Arte Contemporanea.

La nostra Città, di per sé, nel suo cuore storico e nelle sue espressioni più antiche, è un museo a cielo aperto e lo sarà ancora di più, anche grazie ad una serie di istallazioni nei suoi punti di maggiore pregio. Ma punteremo e penseremo anche alle periferie. Un attimo dopo il nostro insediamento, lavoreremo al regolamento per la cosiddetta ‘Street Art’ e, quindi, sarà concreta e reale l’idea di abbellimento di alcune zone di Modica che avranno un nuovo volto ed una nuova luce”. (Notizia commerciale)