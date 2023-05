Un’altra bellissima giornata di sport, agonismo ed entusiasmo, in una stagione che ha visto, nella continua crescita, l’elemento più importante. Questo, in sintesi, il messaggio della tappa di Seven Regionale che ha visto impegnate le atlete della Senior Femminile a Librino. Di fronte alle iblee, le Iron Ladies Palermo, il Cus Catania e i Briganti, che hanno dato vita all’ennesima serie di sfide combattute, punto a punto, sempre all’insegna del sano agonismo, e della condivisione.

Alla fine, per Ragusa, una vittoria, contro Palermo, e due sconfitte, con Cus e Briganti di Librino, in una manifestazione che ha segnato, ancora una volta, un margine di crescita importante per le atlete guidate da coach Lorenzo Dimartino, specie considerando le assenze, causa infortuni, e i ranghi ridotti. “Proseguiamo il nostro cammino all’insegna dell’entusiasmo e della voglia di continuare a salire di livello – sottolinea coach Dimartino – Sono molto soddisfatto della dedizione e dell’impegno che le nostre atlete continuano a mantenere inalterato nel corso degli allenamenti settimanali e delle sfide contro le nostre avversarie che ci vedono, specie in termini di gioco, con importanti margini di crescita.

La strada intrapresa, come ho avuto modo di dire più volte, soprattutto in prospettiva, è quella giusta”.