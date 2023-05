LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’egiziano Najah Agheez, 34 anni, l’uomo che ha ammesso di aver aggredito sessualmente la consigliere comunale italiana Lara Ali Shahin, è stato condannato a quattro anni e sei mesi di carcere. Il tribunale ha ordinato la deportazione di Agheez, una volta che l’egiziano sconterà la sua condanna a quattro anni e mezzo. Lo scorso mese, l’accusato si è dichiarato colpevole di aver aggredito sessualmente la vittima in un hotel a St. Paul’s Bay, dove si trovava durante una vacanza a Malta. Si è anche dichiarato colpevole di averla molestata, instillando paura in lei, rubando il cellulare di un uomo e violando le condizioni imposte dai tribunali in un caso precedente. La vittima, Lara Ali Shahin, insegnante e consigliera comunale di Susegana in Veneto, aveva raccontato ai media tutta la vicenda. Stava in un hotel a Bugibba per un fine settimana a Malta, ed era in un pub vicino quando è stata avvicinata da un uomo che aveva più o meno la sua età, che le ha fatto delle avances che lei ha rifiutato. Ma quando è tornata in albergo più tardi la sera, si è imbattuta nello stesso uomo, che affermava di alloggiare nello stesso albergo e sullo stesso piano. L’ha seguita nella sua stanza e l’ha aggredita, lasciandola gridare per l’aiuto. Di conseguenza, il personale dell’hotel è stato allertato e un portiere di notte si è recato nella stanza e ha fermato l’uomo, ma che è fuggito. L’egiziano è stato identificato dalla Polizia maltese dopo essere stato identificato e catturato da filmati di sicurezza.(ITALPRESS).

Photo Credits: www.agenziafotogramma.it