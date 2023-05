Due vigili urbani aggrediti da due minorenni in pieno centro storico a Vittoria. I fatti sono accaduti lo scorso 1 maggio ma la notizia è stata diffusa ieri da alcuni consiglieri comunali del gruppo di FDI che hanno manifestato con una nota diffusa alla stampa la loro solidarietà nei confronti due vigili urbani. Secondo alcune informazioni pare che i due vigili urbani avrebbero fermato in piazza del Popolo, dove si stava svolgendo un concerto di vari gruppi musicali, due ragazzini in ciclomotore per un controllo. I due ragazzi si sarebbero prima fermati e uno dei due avrebbe anche consegnato i documenti, come richiesto dai rappresentanti delle forze dell’ordine. Poi, in un momento di tensione, i due ragazzi avrebbero spintonato con violenza i due vigili e sarebbero fuggiti. Pare che i due ragazzini siano stati individuati, anche grazie ai documenti e sarebbero stati denunciati.

Aggressione ai vigili urbani di Vittoria, la solidarietà del gruppo di FDI

“Esprimiamo piena solidarietà ai membri del corpo di Polizia Locale aggrediti in piazza del Popolo lo scorso primo maggio. La città deve reagire dinanzi a questi atti che offendono le istituzioni, la divisa e tutti i vittoriesi onesti. Altresì esprimiamo solidarietà agli imprenditori che negli ultimi giorni hanno subito, anche in pieno centro, furti e danneggiamenti e alla famiglia di un adolescente aggredito e colpito al volto.

Siamo già intervenuti chiedendo un potenziamento della sicurezza in città. In estate vi è stato un rafforzamento del contingente della polizia di Stato in provincia e auspichiamo che i prossimi concorsi banditi per volontà del governo nazionale possano accrescere in maniera ulteriore gli uomini e le donne delle forze dell’ordine in servizio in città; a ciò devono essere aggiunti necessari investimenti sulla videosorveglianza”. A dirlo sono i consiglieri Alfredo Vinciguerra, Monia Cannata, Pippo Scuderi e Valeria Zorzi.