“Un’amicizia enogastronomica tra la Testa di Turco di Scicli e quella di Castelbuono”. Su iniziativa dell’Amministrazione, nella sezione “Avvisi Bandi e Gare” del sito online del Comune, è stata pubblicata la manifestazione di interesse rivolta agli operatori della produzione di pasticceria, a cuochi e chef per showcooking, istituti alberghieri e scuole professionali al fine di realizzare la “Sagra della Testa di Turco di Scicli” legata alla Festa della Madonna delle Milizie. La scadenza dell’avviso è fissata per venerdì 12 maggio e la manifestazione si svolgerà in Piazza Italia a partire da venerdì 26 Maggio e si concluderà domenica 28.

La Sagra della Testa di Turco di Scicli – Edizione 2023 sarà caratterizzata da un’amicizia enogastronomica con la corrispettiva sagra che si tiene nel cuore della Sicilia, a Castelbuono, dove si produce un altrettanto tipico dolce dallo stesso nome, con l’obiettivo preciso di promuovere il nostro territorio e la pasticceria locale. Nelle scorse settimane ho avuto un’interlocuzione telefonica con il Sindaco della Città di Castelbuono, Mario Cicero, con cui si è convenuto sull’importanza del legame tra i territori, sulla necessità di fare rete. Questa amicizia tra i due Comuni, può e deve anche manifestarsi su un piano concreto per la valorizzazione del territorio e dei prodotti locali. Da qui è nata l’idea di sviluppare un’amicizia enogastronomica tra la “Testa di Turco di Scicli” e la “Testa di Turco di Castelbuono” e promuoverli nella sagra. Entrambi i dolci sono la massima espressione della tradizione dolciaria delle due Città e delle pasticcerie locali. L’amicizia enogastronomica tra i due Comuni sarà promossa ed ufficialmente avviata proprio in occasione della Sagra della Testa di Turco di Scicli e della Festa della Madonna delle Milizie, alla presenza del Sindaco di Castelbuono.

Durante la tre giorni della “Sagra della Testa di Turco di Scicli” sarà anche l’occasione per i turisti di degustare i dolci ad offerta variegata ma tradizionale delle nostre festività: Natale, Pasqua, San Giuseppe e Milizie. Si tratta di creare, all’interno della kermesse enogastronomica, un momento di mix dolciario tra il meglio che può offrire la nostra pasticceria locale, in maniera originale ed innovativa allo stesso tempo, tenendo fede alle nostre tradizioni. Non solo, grazie alla nuova amicizia enogastronomica, nei tre giorni della nostra Sagra e della festa della Madonna delle Milizie saranno presenti anche i dolci tradizionali della Città di Castelbuono.

La domande di partecipazione dovranno pervenire a mezzo PEC, entro e non oltre venerdì 12 maggio, all’indirizzo protocollopec.comune.scicli.rg, con invio da una casella di posta elettronica certificata, recante nell’oggetto la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla Sagra della Testa di Turco – Sviluppo Economico“, oppure consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Scicli, nei rispettivi orari di apertura, in busta chiusa riportante all’esterno la seguente dicitura “Domanda di partecipazione alla Sagra della Testa di Turco – Sviluppo Economico”. Per tutte le informazioni utili, e i chiarimenti, è possibile rivolgersi al Settore IV – Sviluppo Economico, negli orari di apertura al pubblico, oppure telefonare al numero 0932 839720. In alternativa è possibile rivolgersi all’Assessore allo Sviluppo Economico, Dott.ssa Cettina Portelli, telefonando al numero 339 358 7620, e all’Assessore al Folclore e Tradizione, Gianni Falla, telefonando al numero 338 124 3731.