La dichiarazione del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, sulla ristrutturazione della palestra della scuola Quasimodo di Marina di Ragusa. E’ stata diramata dal Gruppo Peppe Cassì Sindaco. “Una buona notizia (e mezza). Cosi come per la riqualificazione della pista d’atletica del Petrulli, del terreno di gioco del campo Gaddimeli, degli spogliatoi dei campi Biazzo e Colajanni, anche i lavori di ristrutturazione della palestra della scuola Quasimodo di Marina risultano finanziati dalla Regione ma in attesa del relativo decreto”. “La strada per quest’ultimo intervento si è finalmente sbloccata e in questi giorni è stato pubblicato l’avviso per dare il via a un intervento molto atteso.

I lavori prevedono l’adeguamento e la messa in sicurezza della copertura e degli impianti della Palestra, per un valore di circa 350.000€“. “Quanto alla pista del Petrulli, l’interlocuzione in corso con la Regione suggerisce uno sblocco ormai prossimo”.