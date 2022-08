Scicli – Nasce a Scicli ufficialmente l’Associazione Sportiva Dilettantistica Handball Scicli Social Club, per la convinta iniziativa di un gruppo di ex giocatori e imprenditori, dai colori sociali giallo verdi, affiliata al Federazione Italiana Giuoco Handball, matricola nr. 4093. L’associazione è formata dal presidente: Carmelo Ficili; Vice presidente: Luigi Ciavorella; Consigliere/Tesoriere: Pietro Danilo Ballaera. Altri soci fondatori: Luca Ammatuna, Carmela Carrubba, Cristopher Ficili eOrietta Mazzoletti.

Nonostante l’entusiasmo, tipico di chi inizia una nuova avventura, il direttivo della neonata società sta con i piedi per terra: “La nostra difficoltà sarà quella di farsi trovare pronti per l’inizio della nuova stagione visto le tante attività amministrative da espletare in breve tempo – afferma il presidente Carmelo Ficili – . Il progetto che persegue la nostra società di pallamano è ambizioso e vogliamo coinvolgere più giovani possibili e come “chicca” ci siamo prefissato l’obiettivo di aprire anche alle donne, promuovendo e sviluppando la disciplina in tutto il territorio comunale e dintorni. Il piano troverà sponda fertile nelle attività federali, cercando di diffondere questa disciplina nelle scuole con collaborazione degli insegnanti di scienze motorie”.

Sono giorni molto importanti per la neo società gialloverde che sta predisponendo tutto il carteggio per l’iscrizione al campionato di serie B. Altra attività a cui pone un’attenzione essenziale è quella che vede gli Under 17 e gli Under 15 partecipare ai relativi campionati regionali. In buona sostanza ci sono tutte le peculiarità per ben attuare gli obiettivi prefissati.

Al momento non è stato programmato l’inizio della preparazione pre-campionato in quanto sono da definire i quadri tecnici, ma entro fine mese si potranno avere notizie più dettagliate. In breve sintesi, una nuova avventura, quella in procinto di iniziare, che vedrà il neocostituito sodalizio impegnato su più fronti.

