Vittoria – “Abbiamo appena completato la prima fase dell’installazione dell’area fitness di Baia Dorica a Scoglitti. Un intervento che si rendeva assolutamente necessario dopo che quella esistente risultava ammalorata e, quindi, è stato indispensabile predisporre la richiesta al ministero competente per l’invio di fondi adeguati che, concessi, sono stati erogati con i dovuti tempi tecnici, circostanza che, tutto compreso (dalle problematiche legate al rincaro delle materie prime alla mancanza di materiali), ha fatto sì che si arrivasse soltanto ora ad avviare i lavori di posa e sistemazione dell’area fitness in questione. Naturalmente, il sottoscritto e il consigliere comunale con delega per le Politiche sportive Fabio Prelati stiamo seguendo l’iter, sotto la supervisione del sindaco Francesco Aiello, per fare in modo che tutto possa essere realizzato a regola d’arte”.

E’ quanto afferma l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, che prosegue sostenendo che “occorrerà adesso attendere che gli interventi conclusivi dell’area fitness possano essere attuati fermo restando che il sito risulta già fruibile. Ringrazio gli uffici e le maestranze che si sono adoperate per il montaggio anche in questo periodo ferragostano.

Non comprendo il tenore delle polemiche da parte dell’opposizione visto che tutti i passaggi sono stati effettuati nei tempi necessari e non ci sarebbe stato alcun modo di accelerare l’iter proprio perché si trattava di fondi ministeriali. Continuiamo a lavorare per il bene di Vittoria e Scoglitti sapendo che c’è moltissimo da fare ma questo tipo di attività non ci spaventa. Anzi, siamo stimolati a dare sempre di più”.