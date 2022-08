Scoglitti – E’ un vero e proprio peccato che i giorni successivi alla notte di San Lorenzo debbano essere dedicati ad una triste elencazione di episodi di inciviltà e di mancanza di rispetto per le spiagge che costituiscono un patrimonio delle nostra zone costiere. Per di più con il timore che la situazione possa ripetersi nella notte di Ferragosto. Ma la cronaca ci impone di registrare questi spiacevoli episodi, con la tenue speranza che possa essere un monito per evitare che si ripetano. Tra le varie segnalazioni, quella, dai toni molto accorati di una imprenditrice turistica di Scoglitti, frazione balneare di Vittoria. Le lasciamo la parola. Mi chiamo Daria Miccichè, gestisco insieme alla mia famiglia, da oltre 30 anni , l’HOTEL MIDA di Scoglitti, situato sulla Riviera Lanterna. Il nostro albergo ha accesso a una piccola spiaggia dotata di ombrelloni e lettini prendisole per i nostri clienti. Ho sempre lavorato con grande entusiasmo e ottimismo, che mi auguro di fortemente di continuare a mantenere….

La notte scorsa notte di San Lorenzo, il tratto di spiaggia antistante l’albergo è stato affollato da centinaia di giovani. Inermi, abbiamo assistito a un’invasione che per noi ha avuto effetti devastanti. Tutte le strutture sulla spiaggia, lettini e ombrelloni, sono andati distrutti, rotti o sfondati e spesso portati a centinaia di metri di distanza. Il raid è andato avanti fino all’alba quando gli ultimi giovani, in alcuni casi con qualche bicchierino di troppo, hanno lasciato la spiaggia. Non è rimasto quasi nulla e oggi i nostri clienti non possono andare in spiaggia usufruendo dei servizi che solitamente forniamo. Un danno per noi e per loro. Per noi, un danno economico esorbitante. Siamo già al lavoro per ricomprare tutte le attrezzature che ci consentano di garantire i servizi, ma i costi li sosterremo noi, non certo i giovani, forse in gran parte minorenni, che hanno causato tutto questo, né le loro famiglie.

Il giorno dopo la notte di San Lorenzo a Scoglitti





Oggi noi stiamo cercando di correre ai ripari mentre loro, probabilmente, stanno riposando tranquilli nei letti delle loro abitazioni, senza nessun rimorso e forse anche senza nessun ricordo di ciò che hanno fatto. Preciso che intorno alle 23 abbiamo chiamato le forze dell’ordine. Sono intervenuti i vigili urbani e i carabinieri. Ma quei giovani sono rimasti sulla spiaggia. Ecco in quali condizioni noi operatori del turismo siamo costretti a lavorare ! Gia dagli inizi di Luglio 2022 abbiamo notato che questo tratto di spiaggia durante le ore notturne viene abitualmente affollato da una moltitudine di giovani che creano disordini di ogni genere: parcheggi selvaggi che invadono i marciapiedi, schiamazzi e urla fino all’ alba, musica a tutto volume proveniente anche da casse private posizionate sulla spiaggia. Tutto questo e’ stato piu’ volte segnalato, sia da parte mia che da clienti dell’ hotel. Chiedo l’intervento urgente delle autorità competenti perché si garantisca maggiore sicurezza a chi lavora e offre un servizio per il turismo a Scoglitti e nella nostra provincia. Data la prossimità della festività di ferragosto mi auguro vengano presi provvedimenti adeguati per evitare il reiterarsi di episodi analoghi. (da.di.)