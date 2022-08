Modica – Quattro eventi per ricordare Salvatore Quasimodo. Gli appuntamenti sono promossi dall’associazione culturale Proserpina per ricordare la figura del Nobel in occasione del 121mo anniversario della nascita, avvenuta il 20 agosto del 1901. Per l’occasione sarà presente il figlio del poeta, Alessandro, da sempre legato al luogo natio del padre, che con i suoi interventi da attore tratteggerà l’opera del poeta.

Sabato 13 alle 17 si terrà la visita guidata “La città di Quasimodo”, raccontata dall’associazione Via attraverso i versi più significativi ed evocativi del poeta. L’appuntamento è per le 17 presso l’Ufficio turistico Palazzo della Cultura (punto di partenza trenini turistici). Martedì 16 alle 18 Giacomo Manzoni Manzù presso la casa natale di via Posterla donerà all’associazione Proserpina, che da anni gestisce il museo, alcune foto storiche inedite che ritraggono il Poeta opera del padre Pio Manzù. Mercoledì 17 alle 18, sempre in via Posterla, è prevista la deposizione di una corona d’alloro sulla targa che ricorda il Poeta. A seguire alcuni giovani artisti doneranno le loro opere aventi per tema la figura del Nobel. Sabato 20 secondo appuntamento con la visita guidata “La città di Quasimodo” alle 17 presso l’ufficio turistico Palazzo della Cultura (punto di partenza trenini turistici) in corso Umberto.