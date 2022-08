Ragusa – Ragusa piange la prematura scomparsa di Peppe Muccio, noto imprenditore del capoluogo ibleo ed in particolare per le sue attività in via Mariannina Coffa ed in via G. Di Vittorio con l’insegna “Crucò”. Muccio aveva 54 anni. I funerali si terranno oggi, 10 agosto, nella chiesa della Sacra Famiglia, Il corteo funebre partirà dalla casa in via Ercolano alle ore 15,15.

Tanti i messaggi postati sui social per ricordare Muccio, eccone alcuni:



“La notizia come un fulmine a cielo sereno – scrive Paolo -.Peppe Muccio ci ha lasciati…così….senza parole. Tanti anni passati da una festa all’altra, grande pr dell’arcadia. Ti voglio ricordare così…la tua festa di addio al celibato a Marina di Ragusa….una nottata di cui si é parlato per anni…..ciao Peppino….rip”.



“Voglio ricordarti così… felice,- scrive Carmelo – come lo eri tutti i giorni. Ciao Peppe Muccio, ci riabbracceremo e continueremo a divertirci come sapevamo fare! Ciao caro!”.

Peppe Muccio era una figura storica e di riferimento del Gruppo Radenza, che esprime cordoglio per la prematura scomparsa dell’imprenditore.