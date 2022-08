Tra le novità su WhatsApp annunciate dal proprietario Mark Zuckerberg c’è anche la community per WhatsApp Web. Che WhatsApp abbia sempre più in mente le community come prossimo grande focus della propria offerta non è certo un segreto: l’ha spiegato Zuckerberg qualche tempo addietro e lo stiamo vedendo con un numero crescente di funzioni che vanno in quella direzione.

A ulteriore conferma di questa tendenza, arriva dal solito WABetaInfo anche un’ulteriore novità: la versione desktop e quella web dell’app di messaggistica avranno una tab dedicata alle community, che le raccoglierà in un unico posto in modo da renderle fruibili in maniera più immediata.

Al tempo dell’annuncio, WhatsApp aveva spiegato che le community “consentiranno alle persone di aggregare gruppi separati in uno solo più grande, secondo la struttura a loro più congeniale. Potranno ricevere gli aggiornamenti inviati all’intera community e organizzare facilmente gruppi di discussione più piccoli, specifici per argomento”. Le applicazioni saranno ovviamente numerose e daranno modo di ampliare parecchio quello che è possibile fare con WhatsApp. Intanto Zuckerberg ha annunciato con un post su facebook delle novità per la privacy su WhatsApp.