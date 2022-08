La cena ideale per dimagrire subito si basa sul consumo di alcuni alimenti che facilitano la perdita di peso. Prima di vedere cosa mangiare a cena vediamo cosa bisogna evitare. A cena vanno aboliti pasti abbondanti, grassi, fritture varie e alcolici. Inoltre per garantire una perdita di peso bisogna cenare almeno 2 o 3 ore prima di andare a letto così da garantire una digestione completa ed evitare disturbi gastrointestinali quali il reflusso gastroesofageo durante la notte e gonfiore addominale al momento del risveglio. Ecco nel dettaglio cosa e quali cibi bisogna evitare: cibi fritti, bollito di carne e insaccati come salame, mortadella, salsiccia. Poi evitare di bere più di un bicchiere di vino da 125 ml o 330 ml di birra e mangiare dolci a fine pasto ricchi di zuccheri semplici e grassi o gelati cremosi. Questi sono tutti alimenti che necessitano di una digestione lunga e tranquilla.

Dieta: consigli per la cena

Cenare bene per dormire meglio, evitando d’ingrassare, deve divenire un’abitudine giornaliera, un’abitudine che fa profittare salute. Ecco alcuni consigli su cosa mangiare a cena: verdure rosse o arancioni, come i pomodori e le carote, che sono sempre alleate del sonno, grazie alla presenza di vitamina C e licopene. Si tratta di alimenti che hanno un buon contenuto di calcio, vitamine e acido folico, sostanze che sostengono il rilassamento muscolare prima di dormire.

A cena si può mangiare anche pesce e carne bianca, ma anche uova: se cotte nella maniera giusta (ovvero, uova sode cotte per non oltre 3 minuti) sono ben digeribili e sono inoltre ricche di triptofano, un aminoacido che aiuta ad addormentarsi. È, infine, buona norma per una cena sana consumare anche i legumi, in alternativa agli alimenti di origine animale e, quindi, come fonte di proteine vegetali; sono da limitare soltanto se si soffre di meteorismo e aerofagia.