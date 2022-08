Ragusa – La 27° edizione della stagione concertistica internazionale Melodica continua con un appuntamento eccezionale, un concerto ricco di emozioni con una varietà di suoni che sorprenderà gli spettatori. Giovedì 11 agosto alle ore 21 con “FlautinFesta”, l’ensemble “I Flauti di Toscanini”, con il Flauto solista Salvatore Vella, l’Oboe solista Stefania Giusti, la Tromba solista Valentino Vincenzo Vella, diretti dal M° Paolo Totti, grazie ad una particolare combinazione di vibrazioni, proporranno un’esecuzione dal tocco morbido e avvolgente. Una vera festa, in cui tutti i tipi di flauti traversi esistenti, l’oboe e la tromba si incontreranno sul palco dell’auditorium della Camera di Commercio di Ragusa per animare la vivace serata estiva.

L’Ensemble “I Flauti di Toscanini”, diretto da Paolo Totti, è attivo dal 2003 ed ha tenuto oltre 250 concerti in tutta Europa, collaborando ed esibendosi con solisti di caratura internazionale, quali Guy Touvron, Emmanuel Rossfelder, Nicola Mazzanti, il Trio Cardoso, Peter-Lukas Graf, Raffaele Bifulco, Salvatore Vella, Pietro Cernuto, Nando Citarella. Prima Orchestra di Flauti stabile in Italia con Direttore che utilizza l’intero Consort della famiglia del Flauto Traverso, dall’Ottavino al Flauto Contrabbasso 4 flauti in Sol, 4 flauti Bassi e due flauti Contrabbassi, vanta ripetute tournée in Italia e all’estero. Dedicataria di brani contemporanei da parte di Giovanni Veneri, Angela Montemurro, David Fontanesi, Cristina De Santi, Ak2Deru, Jorge Cardoso e Massimiliano De Foglio, l’Orchestra spazia dalla musica rinascimentale a sperimentazioni con il Teatro dei registi Gabriele Ciaccia ed Agostino De Angelis e con le arti visive di Paola Marzano. L’Ensemble ha effettuato tre importanti incisioni discografiche.

Il maestro Paolo Totti si forma a Roma compiendo gli studi musicali di Flauto Traverso a pieni voti al Conservatorio Santa Cecilia e laureandosi in filosofia con 110 e lode all’Università La Sapienza. Autore di saggi monografici, articoli di rivista e revisioni è il Fondatore e Direttore stabile dell’orchestra “I Flauti di Toscanini” per la quale cura tutte le trascrizioni. Ha al suo attivo più di 1200 concerti, gli ultimi dei quali come Direttore al fianco di solisti del calibro di Emmanuel Rossfelder, il Trio Cardoso, Guy Touvron, Nicola Mazzanti, Peter-Lukas Graf. Membro di commissione in Concorsi flautistici internazionali e Lauree di Conservatorio, ha inciso 6 Cd sempre con musiche in prima assoluta mondiale, gli ultimi due dei quali realizzati con I Flauti di Toscanini per l’Etichetta Discografica Alfamusic. Collabora con “Il Teatro dei Colori” ed è testimonial per la azienda artigianale italiana Briccialdi.

Stefania Giusti, Primo Oboe del Teatro Massimo “Vincenzo Bellini” di Catania, si diploma in Oboe con il massimo dei voti al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze sotto la guida del M. Gaetano Patroniti. Si perfeziona con Gordon Hunt, Luca Vignali e all’Accademia Musicale Chigiana di Siena con Hans-Jörg Schellenberger Vince diversi premi in Concorsi Nazionali ed Internazionali. Ha inciso per la “Rodolphe Production” ed effettuato registrazioni per la RAI. Come solista ha collaborato con diverse orchestre, tra le quali, la Camerata Polifonica Siciliana, I Nuovi Cameristi Italiani, l’Orpheus Ensemble, Orchestra da camera Stesichoros, tenendo concerti per importanti Associazioni e Festivals. Ha effettuato diverse tournée in Italia e all’estero ( Lituania, Brasile, Indonesia, Turchia, Russia, Argentina, Giappone, Norvegia), riscuotendo ovunque successo di pubblico e di critica. Come primo oboe ha collaborato con l’Orchestra del Collegium Musicum di Bamberg in Germania, con il Teatro dell’Opera di Roma e con l’Orchestra Medicea Laurenziana di Firenze.

Salvatore Vella si diploma col massimo dei voti sotto la guida del M° Gerardo Petruzziello al Conservatorio “V. Bellini” di Palermo. Si perfeziona con Maestri come W. Schulz, A. Persichilli, E. Pahud e con A. Marion. Ha fatto parte come 1° flauto dell’Orchestra des Jeunes de la Mediterranée. Partecipa con eccellenti risultati a diversi concorsi nazionali e internazionali e effettua numerose incisioni per la RCA e registrazioni RAI. In qualità di Primo Flauto collabora con prestigiose Orchestre. Svolge un’intensa attività cameristica con il Quintetto di fiati Belliniano e con l’Ensemble Belliniano con i quali ha effettuato concerti in tutta Italia e tournée all’estero. Si dedica anche all’attività didattica ed è spesso invitato a tenere masterclass e corsi di perfezionamento, a far parte di giurie di concorsi nazionali ed internazionali e a festival flautistici. Dal 1989 è Primo Flauto solista dell’Orchestra del Teatro Bellini di Catania.

Valentino Vincenzo Vella inizia gli studi musicali sotto la guida del padre all’età di 11 anni col flauto proseguendo successivamente col Prof. Maurizio Vecchio presso l’Istituto comprensivo “Cavour” di Catania. Studia tromba col Prof. Giovanni Palazzolo presso l’Istituto Liceo Musicale ”Turrisi Colonna” di Catania dove si diploma. Prosegue gli studi presso l’Istituto di Studi Musicali “V. Bellini” di Caltanissetta, prima al corso Propedeutico nella classe di tromba del Prof. Giuseppe Raciti, poi al Triennio Accademico nella classe di Tromba del Maestro Gioacchino Giuliano, corso che ad oggi frequenta regolarmente. Partecipa a diverse masterclass tenute da Maestri illustri. Ha partecipato con ottimi risultati a diversi concorsi a premi. Ha collaborato con la Bellini Symphony Orchestra, la GOS la Sinfonica, l’Orchestra Sinfonica Catanese.

La rassegna musicale, organizzata dall’associazione culturale “Melodica”, ha la direzione artistica della pianista Diana Nocchiero e gode del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa, dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia e della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia. Il ticket di ingresso ha un costo di 5 euro e l’ingresso è gratuito per i minori di anni 8. Per info e prenotazioni telefonare al 334265 2349 e al 3492993208.