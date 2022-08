Caltanissetta – Un violento temporale è in corso a Caltanissetta. Le strade in pochi minuti si sono trasformate in fiumi in piena. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti in abitazioni in viale Monaco e in via Due Fontane, mentre a San Cataldo, invece, allagamenti si sono registrati in via Babbaurra.

La pioggia è arrivata intorno alle ore 15 su Caltanissetta e San Cataldo. La violenza del temporale ha fatto si che si registrassero diversi alberi caduti, in via Cavour a Caltanissetta, ma anche l’allagamento di alcune abitazioni, oltre a tombini che sono letteralmente saltati a causa della forza prorompente dell’acqua piovana. In pratica, quanto non era piovuto in termini di acqua in questi ultimi mesi, è letteralmente precipitato dal cielo in poco più di quaranta minuti.