Ragusa – L’Ebt Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del terziario della provincia iblea che è stata approvata in via definitiva dal Senato ed è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Legge di conversione del Dl 73 del 21 giugno 2022, recante “Semplificazioni fiscali, rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e altre disposizioni finanziarie e sociali” (cd. decreto “Semplificazioni Fiscali”). L’articolo 41-bis del citato provvedimento, modificando l’articolo 23, comma 1, della Legge n. 81/2017, stabilisce che dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile (cd. smart working).

In caso di mancata comunicazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato, ai sensi di quanto previsto all’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003. Le modalità di comunicazione verranno individuate tramite apposito decreto del Ministro del Lavoro. “In deroga a quanto previsto dalla legge n. 81/2017, vige tuttora, e fino al 31 agosto 2022 – chiariscono dal consiglio direttivo dell’Ebt – la disciplina introdotta in via emergenziale in materia di lavoro agile, secondo cui – oltre alla comunicazione semplificata – è possibile attivare forme di smart working senza la necessità di sottoscrivere l’accordo individuale con il lavoratore (occorre confrontare in proposito l’art. 10, comma 2-bis, D.L. n. 24/2022 convertito dalla Legge n. 52/2022).

Pertanto, fatte salve ulteriori proroghe che dovessero intervenire, allo stato attuale, a decorrere dal 1° settembre 2022, occorrerà nuovamente sottoscrivere l’accordo individuale per l’attivazione di lavoro in modalità agile”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522 oppure consultare il sito internet www.ebiteragusa.com.