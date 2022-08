Chiaramonte Gulfi – E’ stata una processione molto partecipata quella di ieri sera a Chiaramonte Gulfi in occasione dei festeggiamenti in onore del Santissimo Salvatore. Devoti e fedeli non hanno voluto fare mancare la loro partecipazione anche perché nei precedenti due anni gli eventi esterni della festa non si erano tenuti a causa delle restrizioni sanitarie.

Il comitato dei festeggiamenti si ritiene soddisfatto per le risposte arrivate e chiarisce che, ancora oggi, si prosegue con alcune iniziative religiose. In particolare, alle 21, ci sarà, in via San Giovanni Bosco, la tradizionale Cappelluzza dell’Assunta. Alle 22, poi, tra gli appuntamenti ricreativi di quest’anno, l’esibizione delle scuole di ballo in piazza Santissimo Salvatore. Domani, alle 21,30, sempre in via San Giovanni Bosco, torna la Cappelluzza dell’Assunta. Che sarà riproposta anche martedì 9 agosto, ma alle 21, in quanto, poi, alle 21,30, in piazza Duomo, ci sarà il concerto del corpo bandistico Alessandro Scarlatti del maestro Sebastiano Gurrieri. I festeggiamenti si concluderanno mercoledì 10 agosto: alle 20, in chiesa Madre, dopo la santa messa, ci sarà il sorteggio della lotteria del Santissimo Salvatore. Alle 21,30, in via San Giovanni Bosco, tradizionale Cappelluzza dell’Assunta. In piazza Santissimo Salvatore, poi, “A cena”, vale a dire la vendita all’incanto dei doni offerti per i festeggiamenti del Santissimo Salvatore. Inoltre, ci sarà la degustazione gratuita di pietanze preparate dall’associazione ricreativa Piano dell’Acqua e da Orazio Terranova “u Cuddianu”.