Attualità

Maltempo e forti piogge: Ragusa attiva il presidio di Protezione Civile

Ragusa – Il Comune di Ragusa ieri sera ha diramato un comunicato per annunciare l’attivazione del presidio di Protezione Civile territoriali in vista del maltempo previsto per oggi 25 novembre. Ecco il comunicato del Comune di Ragusa di ieri sera: Si attiva il Presidio territoriale di Protezione civile per previsioni meteo avverse legate a probabili precipitazioni anche di forte intensità previste per giovedì 25 novembre. Nella serata di oggi il Settore VI Politiche ambientali e Protezione civile ha reso noto che si attiva il Presidio territoriale di Protezione civile per il monitoraggio dei punti critici individuati nel Piano comunale di Protezione civile. Il provvedimento è stato disposto a seguito della trasmissione del Bollettino SORIS n.21328, prot. 61669 del 24/11/2021 relativo a stato di ATTENZIONE presente nel territorio comunale che interessa la Provincia di Ragusa, dovuto a previsioni meteo avverse legate a probabili precipitazioni, anche di forte intensità previste giovedì 25/11/2021 fino alle ore 24.00 della stessa giornata, accertata l’esistenza di rischio per l’incolumità della popolazione,Il Presidio Territoriale sarà svolto dalle ore 07:00 di giorno 25/11/2021 fino a cassata emergenza, dal personale dell’Ufficio, dal Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile, dal F.I.V.E. ODV PC e dalle Organizzazione volontari di Protezione Civile.

