Appuntamenti

Corso di Restyling Creativo a Modica: 4 giorni con la stilista Loredana Roccasalva

Modica – Quattro incontri per il restyling di 3 capi che ogni partecipante dovrà portare in atelier. Sono questi i requisiti del corso di Restyling Creativo ideato dalla stilista Loredana Roccasalva che si terrà il 26 e 27 novembre ed il 3 e 4 dicembre dalle ore 9,30 alle ore 13 nell’atelier di corso Sandro Pertini a Modica. L’’idea della stilista Roccasalva nasce dal voler dare una nuova vita a dei capi di abbigliamento che da tempo vengono conservati negli armadi ma magari non si buttano perché sono costati tanto o perché rappresentano un ricordo o un momento importante della propria vita. “Tanti armadi soprattutto quelli di noi donne – spiega la Roccasalva - spalancati dinanzi ai nostri occhi ci regalano a volte il delirio.Allora inizi a dire: questo no non lo butto perché mi è costato un po', quello no perché mi ricorda ..., quello no, non lo tocco, perché mi piace come mi sta ma è un po' invecchiato. E così che diventa difficile anche buttarli via. Poi un giorno ti svegli, apri gli armadi e pensi ma se tutta questa roba diventasse una incredibile risorsa? Se trasformassi ciò che ho in altro ?!!. Ecco questo e quello che vorrei trasmettere – dice la Roccalsalva - alle donne che vorranno partecipare al corso di Restyling Creativo che ho deciso di organizzare presso il mio atelier. Saranno quattro giorni dedicati alla creatività e alla voglia di far rivivere un vestito o un capo a cui si rimane affezionati e non solo. Il tutto naturalmente nel rispetto delle norme anti Covid”.Loredana RoccasalvaLe iscrizioni al corso sono aperte e sono libere da ogni vincolo. Per ulteriore informazioni sui costi del corso e le iscrizioni si può chiamare il 3385245981 o scrivere a roccasalvaloredana@gmail.com

Le iscrizioni al corso sono aperte e sono libere da ogni vincolo. Per ulteriore informazioni sui costi del corso e le iscrizioni si può chiamare il 3385245981 o scrivere a roccasalvaloredana@gmail.com