Covid Ragusa, 268 positivi in totale: i dati dei Comuni

Ragusa – Continuano a salire i contagi al coronavirus in provincia di Ragusa. Lo annunciano i dati dell’Asp di Ragusa di oggi 21 novembre. Vediamo nel dettaglio: in totale sono 268 di cui 259 in isolamento domiciliare e 5 ricoverati in ospedale, 4 nella Rsa dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa e 0 in Foresteria. Sale il numero delle persone guarite dal coronavirus e sono19.445. Il numero dei morti è di 377. Ma vediamo tutti i dati dell’Asp di Ragusa dei positivi nei vari Comuni Iblei, dei ricoverati e dei test Covid. Ecco nel dettaglio i positivi Comune per Comune: 6 Acate, 3 Chiaramonte Gulfi, 18 (+2) Comiso, 6 Giarratana, 26 Ispica, 64 (+8) Modica, 5 Monterosso Almo, 16 Pozzallo, 78 (+12) Ragusa, 20 Santa Croce Camerina, 11 (+3) Scicli, 6 Vittoria.Ricoverati per Covid a RagusaEcco i dati dei 5 ricoverati per Covid in ospedale a Ragusa: 5 nel reparto di Malattie Infettive ( 3 residenti e 2 proveniente da fuori provincia). Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 209.210 tamponi molecolari, 36.792 test sierologici, 497.793 test rapidi per un totale di 743.795.

Ecco i dati dei 5 ricoverati per Covid in ospedale a Ragusa: 5 nel reparto di Malattie Infettive ( 3 residenti e 2 proveniente da fuori provincia). Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 209.210 tamponi molecolari, 36.792 test sierologici, 497.793 test rapidi per un totale di 743.795.