Covid, Modica e Ragusa i Comuni Iblei con piÃ¹ contagi

Attualità

Covid, Modica e Ragusa i Comuni Iblei con più contagi

Ragusa – Preoccupa la crescita dei contagi Covid a Modica e Ragusa. I due Comuni della provincia di Ragusa in pochi giorni hanno visto risalire velocemente la curva dei contagi. Lo si evince dai dati dell’Asp diffusi in questi giorni. In particolare a Modica in 7 giorni sono stati registrati 35 nuovi positivi mentre a Ragusa sempre in 7 giorni sono stati registrati altri 31 nuovi casi Covid. Ma vediamo i dati dell’Asp di Ragusa dei contagi complessivi ad oggi, 20 novembre, nei vari Comuni Iblei: 6 Acate, 3 (-1) Chiaramonte Gulfi, 16 Comiso, 6 Giarratana, 26 (+1) Ispica, 56 (+18) Modica, 5 Monterosso Almo,16 Pozzallo, 66 (+2) Ragusa, 21 (+5) Santa Croce Camerina, 8 Scicli, 5 (-1) Vittoria.Bollettino Covid Asp Ragusa: ricoverati e test coronavirusEcco i dati dei 7 ricoverati per Covid in ospedale a Ragusa: 7 nel reparto di Malattie Infettive (4 residenti e 3 proveniente da fuori provincia). Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 208.874 tamponi molecolari, 36.775 test sierologici, 496.837 test rapidi per un totale di 742.486.

