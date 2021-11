Dieta e lattuga, matrimonio perfetto per dimagrire: schema menÃ¹

Salute e benessere

Dieta e lattuga, matrimonio perfetto per dimagrire: schema menù

La lattuga nella dieta è un alimento importante e fondamentale per dimagrire velocemente. Mangiare l’insalata di lattuga prima di pranzo e cena aiuta a perdere i chili di troppo, oltre che ad assorbire efficacemente le sostanze nutritive assunte ai pasti. Inoltre, è l’ideale per contrastare la cellulite e liberarsi dalla pancia gonfia. Per garantire la perdita di peso mangiando la lattuga durante una dieta i nutrizionisti consigliano di mangiarla ad inizio pasto. Questa è un’abitudine molto diffusa tra i francesi, decisamente salutare perché cela diversi benefici per l’organismo. Innanzitutto, mangiarla prima di pranzo o cena regala un senso di grande sazietà, che ci porta a non eccedere con le eventuali portate successive solitamente ricche di carboidrati e grassi. Ecco che cosa succede a chi mangia la lattuga: ciò permette anche di accorciare i tempi di digestione e stimolare efficacemente il metabolismo. In questo modo si contribuisce così a controllare i livelli di glicemia nel sangue. Infatti, le fibre contenute nell’insalata permettono di assorbire meno grassi e carboidrati, in favore delle sostanze nutritive che vengono successivamente assunte.Dieta della lattuga, come funzionaEssendo una dieta che fa perdere chili velocemente, non può essere protratta per un tempo eccessivo. Si raccomanda di seguire questo regime alimentare per un massimo di 2 giorni in modo da riuscire ad idratare ed eliminare le tossine e ed ottenere una perdita di peso. Chi soffre di particolari patologie o si trova in stato interessante deve necessariamente consultare il medico prima di iniziarla, perché non è adatta a tutti e quindi è sempre meglio rivolgersi prima di uno specialista. Ciò che si raccomanda è di introdurre quanto più possibile nella propria alimentazione quotidiana, la lattuga e le mele in modo che il loro apporto calorico basso e la loro quantità elevata di nutrienti possa contribuire a saziare la fame ed a far perdere peso.Dieta della lattuga: schema menùColazione: un caffè, una mela ed un bicchiere di latte parzialmente scremato.Spuntino: Uno yogurt magro con una mela.Pranzo: 80 gr di riso alla lattuga.Merenda: una mela.Cena: Insalata di lattuga ed una fettina di carne bianca o pesce alla piastra.Lattuga: quale scegliere per la dieta. Introdurre la lattuga nella dieta può rivelarsi una scelta vantaggiosa per la salute. Questa verdura, nota anche con il nome latino di Lactuca sativa, è estremamente versatile in cucina e ricca di benefici che vale la pena approfondire. Prima di entrare nel vivo di questo tema, è importante ricordare che, quando si parla di lattuga, si inquadrano numerose varietà, diverse sia per il sapore, sia per l’aspetto. Tra le più celebri è possibile citare senza dubbio la lattuga romana, ma anche la lattuga gentile e quella iceberg. Consumata soprattutto cruda ma deliziosa anche cotta – in questi frangenti, è spesso protagonista di piatti deliziosi che comprendono anche altre verdure o legumi – la lattuga è ricchissima d’acqua.Lattuga, proprietà e benefici per la saluteLa lattuga è ricchissima di acqua. Consumata soprattutto cruda ma deliziosa anche cotta – in questi frangenti, è spesso protagonista di piatti deliziosi che comprendono anche altre verdure o legumi – la lattuga è ricchissima d’acqua. Questa peculiarità, unita al contenuto di fibre, la rende un alimento adatto a chi, partendo da quello che mette nel piatto, punta a migliorare l’efficienza dell’intestino. Inoltre, come evidenziato dagli esperti del gruppo Humanitas, la lattuga ha degli effetti positivi per quanto riguarda la riduzione dei gas intestinali. Rimanendo sempre sui vantaggi della sinergia fibre – acqua, è bene specificare che si tratta di un connubio molto utile ai fini dell’ottimizzazione dei livelli di sazietà. Non c’è che dire: questa verdura è un prezioso elisir di salute! Tra gli altri benefici che è il caso di ricordare citiamo la presenza di minerali come il potassio – il suo rapporto con il sodio rende la lattuga particolarmente consigliata a chi soffre di ritenzione idrica – il calcio, il fosforo.Lattuga e proprietà benefiche per la salute: lo studioQuando si parla delle proprietà della lattuga, è cruciale fare un cenno anche alla presenza di vitamina A e vitamina C. La prima in particolare, come confermato da uno studio su modelli animali condotto nel 2015 da un team dell’Università Quaid-I-Azam di Islamabad (Pakistan), è legata a importanti effetti antinfiammatori.Concludiamo specificando che la lattuga è contraddistinta pure dalla presenza di vitamine del gruppo B, utili per il buon funzionamento del metabolismo cellulare. Fonte di acido folico e per questo consigliata alle donne in dolce attesa e a quelle che cercano una gravidanza, dovrebbe essere evitata in caso di allergia o di terapie con farmaci anticoagulanti. Per togliersi qualsiasi dubbio in merito, la cosa giusta da fare è consultare il medico di fiducia prima di introdurla nella dieta. In mancanza di controindicazioni, ci si può sbizzarrire in cucina e passare dalla sempre ottima insalata mista con verdure crude a chicche come la lattuga gratinata o saltata in padella.

