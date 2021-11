Cronaca

Forte maltempo a Modica, danni per tromba d'aria: un morto FOTO

Galllery

Modica – Un morto per il maltempo a Modica. Una persona è morta stamattina intorno alle ore 6,30 a Trebalate Serrameta a Modica. Una tromba d’aria ha colpito il territorio modicano. Ingenti i danni ad abitazioni e ad aziende agricole con tetti scoperchiati ed animali morti. Pali divelti dalla luce e alberi in strada. Tantissime le chiamate ai vigili del fuoco che stanno operando su tutto il territorio. Trombe d'aria anche a Vittoria e Comiso. Oggi è allerta meteo arancione in provincia di Ragusa.

