Tecnologie

WhatsApp, elimina i gruppi: arriva la Community

Nuova rivoluzione su WhatsApp. Stavolta la novità riguarda i gruppi di WhatsApp. Sembra che l'azienda sia intenzionata a eliminare i gruppi come li conosciamo attualmente e trasformarli in una sorta di community, con dei sottogruppi per gestire in maniera più organizzata il flusso della conversazione.

WhatsApp cancella i gruppi

WaBetaInfo, portale specializzato in notizie informatiche, assicura che gli utenti dovranno creare delle community e invitare manualmente gli utenti a farne parte attraverso un link di invito. Una funzione ispirata a Telegram, che dovrebbe permettere alle persone di unirsi ai vari gruppi ricevendo aggiornamenti e novità di ogni tipo. Molto probabilmente saranno inseriti dei tools che consentiranno lo scambio di messaggi in modo ordinato.