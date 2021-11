Moda e spettacolo

Can Yaman, svela segreti su dieta e allenamento: cosa mangia e come si allena

Roma - Il bellissimo attore turco Can Yaman (nato 8 novembre 1989, Suadiye, Istanbul, Turchia), svela i segreti della sua dieta e dell’allenamento che ogni giorno fa per mantenersi in forma. In un’intervista, lo stesso Can Yaman ha dichiarato di dedicare almeno un’ora al giorno alle sue attività preferite e di fare sport sin da quando era bambino. Col passare degli anni queste pratiche si sono trasformate in una vera filosofia di vita dove, mantenersi in forma e mangiare bene sono sicuramente le principali priorità e che senza alcun dubbio hanno favorito molto la sua carriera.La dieta di Can YamanCan Yaman ha rivelato che segue una dieta molto equilibrata, regolando attentamente grassi, proteine e carboidrati. L’attore turco ha spiegato che mangiare deve essere un piacere, quindi i suoi pasti, oltre ad essere ricchi di nutrienti, devono anche avere un buon gusto. Utilizza molte spezie e sfruttano le naturali caratteristiche salutari di ognuno di esse: quindi ad esempio, molto aglio e non si fa mancare mai uova e carciofi e quando ha qualche voglia particolare, non si nega delle buone frittelle di farina d’avena o come frutta una banana. Nella sua dieta cerca di bilanciare carboidrati, proteine e i vari grassi in maniera eguale. Assume cibi sani e perlopiù naturali. Non mangia quindi cibo spazzatura o prodotti con alto livello di grassi saturi come le merendine.Viste e sue origini turche, nella dieta dell’attore non mancano le spezie come l’aglio oppure curcuma. Le spezie hanno spesso proprietà salutari per il corpo quindi sono ottime per la propria alimentazione. Per fare uno spuntino, l’attore mangia una banana oppure anche dei pancake a base però di farina d’avena. Ma l’alimentazione seppur sia un fondamento importante nel benessere fisico, non è tutto. Infatti l’attività sportiva è importante tanto quanto per preservare la propria salute.Can Yaman: allenamentoL’attore pratica ginnastica ritmica, arti marziali miste, boxe e anche crossfit. Molti di questi sport li pratica sin da quando era bambino, mentre altri li ha conosciuti in età adulta. Can Yaman nuovo amore. L'attore in questi giorni è stato protagonista di molti articoli di giornali per il nuovo amore. Can fa coppia con Maria Giovanna Adamo, una bellissima donna che ha conosciuto sul set di "Viola come il mare" a Palermo.

Redazione Articolo di Quotidiano di Ragusa