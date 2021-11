Moda e spettacolo

Can Yaman e Maria Giovanna Adamo: le foto della nuova coppia sui social

Galllery

Nuovo amore per il bellissimo attore Can Yaman. La nuova donna di Can si chiama Maria Giovanna Adamo. I due si sono conosciuti sul set di “Viola come il mare” a Palermo. Secondo il settimanale “Chi” Maria Giovanna Adamo avrebbe sostituito Diletta nel cuore dell’attore turco. I due sono stati fotografati durante le riprese di “Viola come il mare” e proprio il padre di Can nel video social di compleanno tra le varie immagini ha inserito uno scatto del figlio insieme alla modella 25enne. Casualità o la Adamo è già stata presentata in famiglia? Anche la Adamo nelle Stories ha inserito una bella foto con Yaman: i due giovani e affascinanti sono vicini con la testa della modella chinata sul corpo dell’attore e lui che la cinge con grande intesa. Tra il cast si vocifera che siano una nuova coppia ma i due per ora non si sbottonano.Chi è Maria Giovanna Adamo Maria Giovanna Adamo è originaria di Crotone in Calabria e in estate si è classificata seconda nel concorso “World Top Model selezione Roma 2021”. Can e Maria Giovanna si sono conosciuti a Palermo sul set della fiction “Viola come il mare” e proprio da lì potrebbe essere nata l’intesa.

Nuovo amore per il bellissimo attore Can Yaman. La nuova donna di Can si chiama Maria Giovanna Adamo. I due si sono conosciuti sul set di “Viola come il mare” a Palermo. Secondo il settimanale “Chi” Maria Giovanna Adamo avrebbe sostituito Diletta nel cuore dell’attore turco. I due sono stati fotografati durante le riprese di “Viola come il mare” e proprio il padre di Can nel video social di compleanno tra le varie immagini ha inserito uno scatto del figlio insieme alla modella 25enne. Casualità o la Adamo è già stata presentata in famiglia? Anche la Adamo nelle Stories ha inserito una bella foto con Yaman: i due giovani e affascinanti sono vicini con la testa della modella chinata sul corpo dell’attore e lui che la cinge con grande intesa. Tra il cast si vocifera che siano una nuova coppia ma i due per ora non si sbottonano. Chi è Maria Giovanna Adamo

Maria Giovanna Adamo è originaria di Crotone in Calabria e in estate si è classificata seconda nel concorso “World Top Model selezione Roma 2021”. Can e Maria Giovanna si sono conosciuti a Palermo sul set della fiction “Viola come il mare” e proprio da lì potrebbe essere nata l’intesa. Maria Giovanna Adamo è originaria di Crotone in Calabria e in estate si è classificata seconda nel concorso “World Top Model selezione Roma 2021”. Can e Maria Giovanna si sono conosciuti a Palermo sul set della fiction “Viola come il mare” e proprio da lì potrebbe essere nata l’intesa.