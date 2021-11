Cronaca

Scicli, discarica abusiva e furto di acqua potabile: 2 denunce

Galllery

Scicli – Due persone sono state denunciate dalla Polizia Locale di Scicli, una per discarica abusiva e una per furto di acqua potabile. E’ il bilancio dei controlli del territorio della Polizia locale. In particola la Polizia Locale di Scicli, nel corso dei normali controlli del territorio, ha individuato una discarica abusiva costituita da oltre 40 metri cubi di inerti derivati da rifiuti provenienti da demolizioni edili abbandonati su un terreno. L'autore della discarica è stato deferito all'autorità giudiziaria. E' stato altresì deferito all'autorità giudiziaria anche il proprietario di un fabbricato per civile abitazione di un quartiere del centro storico della città per furto di acqua dalla rete idrica comunale, cui era allacciato mediante un tubo flessibile innestato senza il prescritto misuratore.La conduttura è stata sottoposta a sequestro penale. “Il controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine ed in particolare da parte della Polizia Locale – dice il Sindaco Enzo Giannone – è una delle priorità che questa amministrazione ha sempre avuto e che negli ultimi mesi sta avendo un’ulteriore spinta, anche grazie al supporto dell’esperto del sindaco, Paolo Giarrizza. Il controllo serrato sugli allacci idrici continuerà nelle prossime settimane senza tregua: sarà perseguito con massima severità chi commette reati a discapito dell’intera comunità, come il furto di acqua”.

Scicli – Due persone sono state denunciate dalla Polizia Locale di Scicli, una per discarica abusiva e una per furto di acqua potabile. E’ il bilancio dei controlli del territorio della Polizia locale. In particola la Polizia Locale di Scicli, nel corso dei normali controlli del territorio, ha individuato una discarica abusiva costituita da oltre 40 metri cubi di inerti derivati da rifiuti provenienti da demolizioni edili abbandonati su un terreno. L'autore della discarica è stato deferito all'autorità giudiziaria. E' stato altresì deferito all'autorità giudiziaria anche il proprietario di un fabbricato per civile abitazione di un quartiere del centro storico della città per furto di acqua dalla rete idrica comunale, cui era allacciato mediante un tubo flessibile innestato senza il prescritto misuratore. La conduttura è stata sottoposta a sequestro penale. “Il controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine ed in particolare da parte della Polizia Locale – dice il Sindaco Enzo Giannone – è una delle priorità che questa amministrazione ha sempre avuto e che negli ultimi mesi sta avendo un’ulteriore spinta, anche grazie al supporto dell’esperto del sindaco, Paolo Giarrizza. Il controllo serrato sugli allacci idrici continuerà nelle prossime settimane senza tregua: sarà perseguito con massima severità chi commette reati a discapito dell’intera comunità, come il furto di acqua”.