Appuntamenti

La figlia di Paolo Villaggio domani a Modica

Modica - Domani, 13 di novembre, alle 19, all’auditorium di piazza Matteotti, gli eventi di ‘InTeatroLibri’ firmati da Mondadori Bookstore Modica, Fondazione Garibaldi e la media partnership di Video Regione ch16, ospitano Elisabetta Villaggio. Lei, la figlia di Paolo, uno dei geni del cinema e della tv italiana, il ‘Fantozzi’ che con il suo personaggio ha raccontato, ironizzando, esagerando ma soprattutto, disegnandolo, l’Italiano degli anni ’70 e ’80, racconterà suo padre, l’attore, l’uomo, il personaggio, presentando con Chiara Scucces ‘Fantozzi dietro le quinte. Oltre la maschera la vita (vera) di Paolo Villaggio’. Domani, dunque, non un ‘sabato qualunque’ ma un ‘Sabato Italiano’!Un evento per celebrare i ‘20 anni di Mondadori a Modica’ e che si incastona in una stagione dai grandissimi nomi che ha già in cantiere altri eventi a dicembre. Perché…non finisce qui!

