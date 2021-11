Italia

Covid Italia, 7.891 nuovi casi e 60 decessi in 24 ore

ROMA - Nuova crescita dei casi Covid in Italia. Dalla lettura del bollettino del Ministero della Salute si apprende che il numero dei nuovi contagiati è pari a 7.891, in crescita rispetto ai 6.032 segnati nelle 24 ore precedenti, nonostante il numero inferiore di tamponi processati, 487.618. Questo determina un tasso di positività in significativa crescita all’1,61%. Calano invece i decessi, 60 (-8).Sul dato dei guariti si registra un numero di 5.319, crescono ancora gli attualmente positivi di 2.654 attestandosi su un totale di 102.859. Tra i dati in crescita anche se lievemente pure quello dei ricoveri nei reparti ordinari, 3.447 (+11) e delle terapie intensive, 423 (+2) con 34 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 98.989 persone.Sul numero dei nuovi positivi bisogna segnalare che la regione Liguria ha recuperato i dati non trasmessi nella scorsa settimana per problemi tecnici di natura informatica. In particolare, vengono segnalati complessivamente 431 nuovi positivi di cui 58 con data di prima positività il 4 novembre e 101 con data di prima positività compresa tra il 5 e il 7 novembre. Per quanto riguarda il dato regionale, la regione con il maggior numero di nuovi contagi è la Lombardia, che sfonda il muro dei 1000 casi con 1.073 nuovi positivi. Seguono Veneto (931) e Campania (814).

